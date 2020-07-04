استعدادات عراقية للرد على اساءات السعودية.. هكذا سيكون

2020/07/04 | 23:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي، السبت، ان العراق سيرد على اساءة صحيفة الشرق الاوسط السعودية للمرجعية الدينية.و قال الكعبي في حديث لقناة “العهد”، ان “السعودية تسعى لتثبيت مشاريعها الطائفية عبر الاساءة، “مؤكدا ان “المرجعية انقذت كل شعوب المنطقة عندما تصدت لداعش”.و اضاف ان “شخصية المرجع هي من صلب عقائد الشعب […]

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