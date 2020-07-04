شعب بين المطرقة والسندان 5/2 - ياسين المصري

2020/07/04 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ياسين_المصري 2 - أنور السادات الرئيس (المؤمن)رأينا في المقال سابق كيف أن عبد الناصر من جهته كديكتاتور مستبد، وواحد أحد لا شريك له في الحكم، لم يخضع لهيمنة الإخوان المتأسلمين، وتصدى بعنف لنهجهم السياسي، ولكنه في المقابل لجأ إلى الدين ليُكسِب سياسته الهوجاء شعبية وشرعية من نوع ما، أمَّا السادات فقد فضَّل الانحناء أمام الصحوة الإسلاموية المتنامية لدي الجماعات جميعها، فقلل من القيود على الإخوان المتأسلمين، وسم ......





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