“العهد نيوز” تنشر مقررات خلية ازمة ذي قار

2020/07/04 | 23:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة “العهد نيوز” اليوم السبت، مقررات خلية الازمة في محافظة ذي قار وهي كالاتي: 1- استمرار حظر التجوال الشامل والكلي في أرجاء المحافظة كافة.2- استثناء منتسبي محطات إنتاج الكهرباء والتوزيع والمصارف الحكومية ومديرية تقاعد ذي قار ومنتسبي أقسام الصيانة في المديريات الخدمية من إجراءات الحظر.3- يلتزم المستثنون من الحظر بإجراءات الوقاية والتباعد […]

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