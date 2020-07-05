ذي قار تمدد حظر التجوال الشامل

2020/07/05 | 00:04 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأصدرت خلية الأزمة في محافظة ذي قار، السبت، عدة قرارات بشأن حظر التجوال الشامل في المحافظة.وقالت الخلية في بيان، إنه "تقرر استمرار حظر التجوال الشامل والكلي في أرجاء المحافظة كافة، باستثناء منتسبي محطات إنتاج الكهرباء والتوزيع والمصارف الحكومية ومديرية تقاعد ذي قار ومنتسبي أقسام الصيانة في المديريات الخدمية من إجراءات الحظر".وأضاف، "يلتزم المستثنون من الحظر بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي ومنع أي تجمع لأي سبب".وتابع، "على الأجهزة الأمنية متابعة إجراءات الحظر وعدم السماح بالحركة الإ ضمن هذا البيان".

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