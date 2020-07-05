رئيس الوزراء العراقي يصدر بيانا بشان الاعتداءات التركية

2020/07/05 | 00:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، بيانا بشان الاعتداءات التركية على العراق، فيما طالب بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات....

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