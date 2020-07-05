2020/07/05 | 00:17 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً..نادي زاخو يتعاقد مع لاعب الزوراء احمد محمد و حارس مرمي نادي الشرطة عبد العزيز عمار لتمثيل فريق الكرة بالدوري الممتاز

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