بايرن ميونيخ⁩ يحرز لقب كأس ⁧ألمانيا⁩ لكرة القدم للمرة 20 في تاريخه بالفوز 4-2 على ⁧ باير ليفركوزن


بايرن ميونيخ⁩ يحرز لقب كأس ⁧ألمانيا⁩ لكرة القدم للمرة 20 في تاريخه بالفوز 4-2 على ⁧ باير ليفركوزن
2020/07/05 | 00:27 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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