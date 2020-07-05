والد بوريس جونسون يدافع عن رحلته لليونان رغم تعليمات حظر السفر

2020/07/05 | 00:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةدافع ستانلي جونسون والد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اليوم السبت، عن قراره السفر إلى اليونان على الرغم من نصيحة الحكومة للمواطنين البريطانيين بتجنب التنقل الدولي إلا للضرورة.وأكد مسؤولون في الحكومة اليونانية يوم الخميس وصول والد رئيس الوزراء البريطاني عبر بلغاريا على الأرجح، إلى منطقة بيليون بشمال البلاد حيث يمتلك منزلا لقضاء العطلات.وقال والد جونسون للصحفيين إنه في رحلة عمل، مضيفا: "لا أعرف ما هو رد فعل الشعب البريطاني، لقد جئت هنا لقضاء وقت هادئ وترتيب المنزل"، في إشارة للإجراءات اللازمة لجعل المنزل صالحا للاستخدام في ظل تفشي كورونا.وتابع: "لدي أسبوع واحد فقط لترتيب كل شيء، لقد التزمت بكل الإرشادات الخاصة بجعل المكان خاليا من فيروس كورونا"، مشيرا إلى أنه يعتزم العودة إلى البلاد في 10 يوليو.ولفت ستانلي إلى أن الصور التي نشرها على حسابه على "إنستغرام" من رحلته لم تكن بغرض "التحدي أو أي شيء من هذا القبيل".وفي مايو الماضي، أثارت تفاصيل رحلة طويلة قام بها دومينيك كامينغز، مستشار رئيس الوزراء في ذروة إجراءات العزل العام بسبب كورونا، سخطا واسع النطاق في البلاد.

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