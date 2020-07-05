البنك المركزي يكشف سبب اغلاق مصرفين لبنانيين بالعراق

2020/07/05 | 00:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير دائرة المحاسبة بالبنك المركزي العراقي احسان الياسري، سبب الغاء البنك اعتماد مصرفين لبنانيين عاملين في العراق.و قال الياسري في حديث لموقع “العهد”، ان ” مصرفي الاعتماد وفرنسبنك قدما طلب الى البنك المركزي لاغلاق فرعيهما بالعراق، و ان البنك المركزي وافق على ذلك بشرط ان يقوما بتصفية التزامتهما مع المودعين”.و اضاف ان […]

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