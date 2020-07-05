المنافذ الحدودية : منفذ واحد يحقق ايرادات 25 مليار بشهر بفضل تشديد الرقابية

2020/07/05 | 00:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… كشفت هيأة المنافذ الحدودية ان منفذ طريبيل الحدودي مع الاردن حقق ايرادات مالية بنحو 25 مليار دينار خلال شهر حزيران المنصرم بفضل تشديد الإجراءات الرقابية والتدقيقية والتعاون بين الدوائر العاملة في المنفذ.وقالت الهيأة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم انه نه برغم تصفير الرسوم الكمركية للمواد الغذائية والصحية والزراعية فقد حقق منفذ طريبيل […]

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