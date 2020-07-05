2020/07/05 | 00:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

نفت قيادة عمليات بغداد، الاحد، منع سير دراجات "التك تك" في العاصمة.

وقالت القيادة ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عمليات بغداد تنفي منع سير دراجات "التك تك" في العاصمة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عمليات بغداد تنفي منع سير دراجات "التك تك" في العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).