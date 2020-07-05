الحكومة العراقية تطالب تركيا بوقف فوري “لاعتداءاتها” وتهدد

2020/07/05 | 01:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… طالبت الحكومة العراقية بوقف فوري “لاعتداءاتها” على أراضي البلاد، محملة إياها المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي خسائر بشرية ومادية، فيما هددت باللجوء الى المواثيق والقوانين الدولية.وقال الناطق باسم رئيس مجلس الوزراء أحمد ملا طلال في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم إن “القوات التركية تقوم منذ مدة باعتداءات متكررة تجاه الأراضي العراقية”، مشددا “نرفض […]

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