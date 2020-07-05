تحالف القوى يثني على الاعرجي والاسدي ويدعو للإستفادة من طاقات “السنة “

2020/07/05 | 01:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أثنى تحالف القوى العراقية بزعامة محمد الحلبوسي على التغييرات التي اجراها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناصب امنية رفيعة واختياره قاسم الاعرجي وعبد الغني الاسدي لتلك المناصب، في حين دعا للإستفادة من طاقات عسكرية وأمنية ومدنية “يزخر بها المكون السني”.وقال التحالف في بيان له تلقته (المستقلة) إنه “في ظل الواقع السياسي والأمني الذي يمر […]

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