افتتاح أول ملتقى للمتقاعدين في بعشيقة وبحزاني

2020/07/05 | 01:16 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر بحضور كبار الشخصيات من مثقفي ومعلمي بعشيقة وبحزاني، ومركز لالش، ومنتدى بعشيقة الثقافي، وقساوسة من الاخوة المسيحيين، والقوال علي من القوالين الايزيديين، والشيخ عمر رئيس المجلس الاجتماعي في بعشيقة، والمجلس اجتماعي في بحزاني، ومختار بحزاني السيد حامد، تم افتتاح (ملتقى المتقاعدين) في دار المغفور له السيد اوصمان طباني بالقرب من …

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