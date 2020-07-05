أربع جرائم اغتصاب خلال 48 ساعة في تونس بسبب هذا القُرص

2020/07/05 | 01:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… شهدت محافظات تونسية، خلال الـ48 ساعة الماضية، جرائم اغتصاب جماعي هزت الرأي العام، وتبين أن مرتكبيها من مدمني أقراص مخدرة من نوع “فرعون”.وتؤثر تلك الأقراص إلى حد كبير في سلوكيات مدمنيها، ما يدفعهم إلى ارتكاب جرائم بشعة.وأثارت جريمة اغتصاب بحق طفلة تبلغ من العمر 15 عاما من قبل 10 أشخاص في محافظة […]

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