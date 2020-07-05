حسن سالم ينتقد صمت الحكومة “المذل” حيال نصب منظومة دفاع امريكية في الخضراء

2020/07/05 | 01:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر النائب عن كتلة الصادقون النيابية،حسن سالم، ان المناورة العسكرية الامريكية ونصب منظومة الدفاع الصاروخية داخل المنطقة الخضراء يمثل انتهاك صارخ للسيادة العراقية امام صمت الحكومة العراقية المذل.جاء ذلك في تصريح صحفي وزعه مكتبه وتلقت “العهد نيوز”نسخة منه منتقدا صمت الحكومة المذل حيال المناورات الامريكية في الخضراء والتي عدها انتهاكا صارخا للسيادة.واضاف سالم ان “اطلاق […]

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