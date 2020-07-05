تشيلسي يستعيد المركز الرابع بثلاثية في شباك واتفورد

2020/07/05 | 01:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… حقق تشيلسي انتصارا ثمينا على ضيفه واتفورد بثلاثية دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب ستامفورد بريدج، مساء اليوم السبت، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل ثلاثية تشيلسي أوليفيه جيرو (28) وويليان (43) وروس باركلي (92).وبتلك النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 57 نقطة ليستعيد المركز الرابع من جديد […]

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