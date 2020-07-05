لاول مرة منذ ٥٠ عاماً.. العراق يفوز بمنصب دولي

2020/07/05 | 01:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت وزارة التربية عن فوز العراق بمنصب مدير ادارة العلوم والبحث العلمي في منظمة العلوم والثقافة “الالكسو” الدولية وذلك للمرة الاولى منذ ٥٠ عاما.وقالت في بيان لها إن وزير التربية رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في العراق علي حميد مخلف هنأ المثقفين والاكاديميين كافة، بفوز العراق بمنصب مدير ادارة العلوم والبحث العلمي […]

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