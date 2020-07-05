عربي يذبح زوجته بسبب وجبة العشاء

2020/07/05 | 01:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية في مصر الجمعة عامل متهم بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما.وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، بورود بلاغ بمقتل ربة منزل على يد زوجها داخل منزلهما بقرية “كوم حلين” التابعة لدائرة المركز.بالانتقال والفحص، تبين نشوب مشادة كلامية بين الزوجين لتأخر الزوجة في […]

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