4 غيابات في قائمة ريال مدريد ضد بيلباو .. بالفيديو

2020/07/05 | 01:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة أتلتيك بيلباو غدًا الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ34 من الليجا.وشهدت القائمة غياب فاران وناتشو وهازارد للإصابة، بينما استبعد زيدان خاميس رودريجيز بقرار فني.وضمت القائمة 23 لاعبًا وهم: حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، وألتوبي.خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، مارسيلو، ميندي، […]

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