رونالدو يعادل رقما غائبا منذ 60 عامًا

2020/07/05 | 01:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قاد كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، فريقه لفوز كبير في الديربي أمام تورينو، بنتيجة (4-1)، في الجولة 30 من الدوري الإيطالي.وسجل رونالدو الهدف الثالث لفريقه، ليصل إلى هدفه رقم 25 هذا الموسم بالكالتشيو، ويقلص الفارق إلى 4 أهداف مع شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو، والذي سجل 29 هدفًا حتى الآن.وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن […]

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