سوري يذبح شقيقته بعلم والده.. بعد اغتصابها

2020/07/05 | 01:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أقدم شاب على قتل شقيقته ذبحاً بسكين بعد اغتصابها في بلدة الذيابية بريف دمشق.ونقلت وكالة “جس” المحلية عن موقع وزارة الداخلية السورية، أنه ورد بلاغ إلى مركز شرطة الحسينية بريف دمشق بوجود جثة فتاة في أحد المنازل ببلدة الذيابية، فتم إرسال دورية إلى المكان حيث شوهدت جثة فتاة في بداية العقد الثالث من […]

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