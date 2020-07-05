2020/07/05 | 01:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضحت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الاحد، ان ما فعلته السفارة الأميركية غير مقبول، فيما اشارت الى انه كان من الأولى على الحكومة العراقية عدم القبول به.وقال عضو اللجنة عباس صروط في حديث لقناة “العهد”: “هناك أمور مبهمة لدى الشارع فيما يخص تفاوض الحكومة مع اميركا حول بقاء قواتها”.واضاف “لا اعتقد انه في الفترة القريبة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن النيابية: ما فعلته السفارة الأميركية غير مقبول.. كان من الأولى على الحكومة العراقية عدم القبول به) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن النيابية: ما فعلته السفارة الأميركية غير مقبول.. كان من الأولى على الحكومة العراقية عدم القبول به) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).