بريطانيا : القبض على ضابطين بعد تصرف مشين بجثتي امرأتين

2020/07/05 | 02:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… ألقت السلطات في بريطانيا القبض على ضابطي شرطة في لندن، بتهمة سوء السلوك، عقب تصرف مشين بحق جثتي شقيقتين لقيتا مصرعهما طعنا.ونقل موقع “فوكس نيوز” أن ضابطي الشرطة التقطا صورا شخصية “سيلفي” بكاميرات هاتفيهما وهما بجوار الجثتين، وقد تم أيضا إيقافهما عن العمل.وقالت مينا سمولمان لهيئة الإذاعة البريطانية إن الصور تصرف غير […]

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