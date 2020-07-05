وفاة الفنان المصري محمود جمعة

2020/07/05 | 02:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… توفي الفنان المصري محمود جمعة، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، داخل أحد مستشفيات مدينة بنها استمرت لفترة تجاوزت الـ 10 أيام.وتدهورت حالته الصحية ودخل في غيبوبة إثر معاناته من خلل في وظائف الكبد، ما استدعى نقله للرعاية المركزة بمستشفى بنها الجامعي ووضعه على جهاز التنفس الصناعي بحسب مانقلت “العربية”.نقيب الممثلين أعلن عن […]

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