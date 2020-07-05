القاموس القرآنى : السبيل ( 1 ) بمعنى الطريق المعنوى ( الدين ) - أحمد صبحى منصور

#أحمد_صبحى_منصور مقدمة : (السبيل ، الصراط ، الدين ) تعنى كلها ( الطريق ) .
قد يكون ماديا ، وقد يكون معنويا .
سنتعرض فيما بعدُ بعون الله جل وعلا لمصطلحى ( الدين والصراط ) ونبدأ هنا بمصطلح ( السبيل ) أولا : السبيل بمعنى دين الإسلام ( الإسلام هو الأصل والكفر طارئ ) الإسلام هو دين الفطرة ، قال جل وعلا : ( فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ ......
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