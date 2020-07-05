2020/07/05 | 02:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور مقدمة : (السبيل ، الصراط ، الدين ) تعنى كلها ( الطريق ) .



قد يكون ماديا ، وقد يكون معنويا .



سنتعرض فيما بعدُ بعون الله جل وعلا لمصطلحى ( الدين والصراط ) ونبدأ هنا بمصطلح ( السبيل ) أولا : السبيل بمعنى دين الإسلام ( الإسلام هو الأصل والكفر طارئ ) الإسلام هو دين الفطرة ، قال جل وعلا : ( فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القاموس القرآنى : السبيل ( 1 ) بمعنى الطريق المعنوى ( الدين ) - أحمد صبحى منصور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القاموس القرآنى : السبيل ( 1 ) بمعنى الطريق المعنوى ( الدين ) - أحمد صبحى منصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).