هجوم حاد على إسعاد يونس بسبب فتاة ريفية.. وهكذا ردت

2020/07/05 | 02:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أثارت الفنانة المصرية إسعاد يونس، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما سردت قصة فتاة ريفية بطريقة مُهينة بحسب وصف المُتابعين.وكتبت إسعاد على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”: “في الزمانات كان من الطبيعي أن يدق رجل من الفلاحين الباب مصطحبا صبية صغيرة في يده و عارضا على الأسرة أن تقوم باستضافتها وتشغيلها..مين دي […]

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