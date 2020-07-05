الأمانة العامة للبيجيدي تناصر الوزيرين في خرق القانون. - سعيد الكحل

2020/07/05 | 02:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الكحل مرة أخرى يثبت حزب العدالة والتنمية أنه تنظيم أبعد ما يكون عن النزاهة والشفافية وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.



استنتاج يخرج به كل من اطلع على بلاغ الأمانة العامة للحزب الصادر يوم 3 يونيو 2020 ، عدا أعضاء الحزب .



طبعا لم يكن منتظرا من هذه الهيأة اتخاذ قرارات زجرية صارمة في حق وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد ووزير الشغل أمكراز ، على اعتبار أن أي قرار زجري يسقط عن أعضاء الحزب "طهرانيتهم" التي يزعمون ......





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