وفيات كورونا في البرازيل تتجاوز 64 ألفاً

2020/07/05 | 02:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية البرازيلية، تجاوز حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في البرازيل 64 ألفاً بعد تسجيل 1091 حالة وفاة جديدة.

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