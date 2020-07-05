فنانة تروي تجربتها مع الشاب المتهم بالتحرش بـ100 فتاة

2020/07/05 | 03:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… كشفت الفنانة الشابة “للا فضة”، أنها كادت تكون إحدى ضحايا الشاب المصري الذي تحرش بأكثر من 100 فتاة أثناء دراسته في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.وكتبت للا فضة، عبر “انستجرام”: “أنتوا مستوعبين المكتوب؟؟ الفكرة إن الشخص ده كلمني قبل كده مرة واتنين..أنا كنت ممكن أكون مكان أي واحدة من دول زي ما حد من […]

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