اخت محمد رمضان تثير جدلاً بعد حملها بشهر واحد من الزواج

2020/07/05 | 03:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أثارت إيمان رمضان، شقيقة الفنان المصري محمد رمضان، جدلاً بين مُتابعيها بعدما نشرت صورة مع زوجها تُوحي بحملها بعد شهر واحد من الزواج.ونشرت إيمان على “انستجرام” صورة برفقة زوجها وهي تحمل طفلة صغيرة اللون وكتبت: “يا رب بنوتة بقى والنبي تملا حياتنا اللهم امين … وتكون شبهى”، ليرد زوجها: “كفاية إنها بنتك”.وحين سألتها […]

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