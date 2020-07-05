نفوق 350 فيلا بصورة غامضة … “سارت في دوائر ثم سقطت على وجهها”

2020/07/05 | 03:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… نفقت مئات الأفيال في ظروف غامضة بدولة بوتسوانا، فيما وصف بأنه “كارثة”، إذ لقى أكثر من 350 فيلا مصرعهم لأسباب غير معروفة، مع صور جوية تظهر جثثهم متناثرة عبر دلتا أوكافانغو والأجزاء الشمالية من البلاد.وأُبلغ عن أول حالة وفاة غير عادية في مايو الماضي، عندما توفي 169 فيلا في فترة قصيرة في دلتا […]

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