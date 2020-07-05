اعترفت بممارسة الرذيلة بمقابل مادي.. من هي ريناد عماد المقبوض عليها

2020/07/05 | 03:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اتهام بنشر مقاطع فيديو منافية للآداب العامة عبر “تيك توك”، موجه إلى الشابة ريناد عماد، لتنضم إلى قائمة الفتيات المهددات بالسجن؛ بسبب تلك المواد المصورة المنشورة عبر حساباتهن.وأمرت نيابة الدقي، صباح أمس، بحبس المتهمة ريناد عماد 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بترويج فيديوهات خادشة للحياء، والإعلان عن نفسها عبر تطبيق “تيك توك” […]

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