2020/07/05 | 03:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… شاركت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، جمهورها، المزيد من صورها في شهر العسل مع زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا.ونشرت غادة صوراً عبر “انستجرام” عكست الأجواء الرومانسية الممتعة التي تعيشها مع هيثم، وعلقت عليها قائلة: “أجازة الصيف بدأت”.وظهرت غادة بالصور بإطلالات عفوية بدون مكياج وشعر مصفف.يُذكر أن غادة كانت قد فاجأت جمهورها بإعلان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور جديدة من شهر عسل غادة عبدالرازق على الشاطئ) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور جديدة من شهر عسل غادة عبدالرازق على الشاطئ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).