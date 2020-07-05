مسؤول: 18 مليون إيراني مصابون بكورونا

2020/07/05 | 03:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلن مسعود مرداني، عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة الفيروسات التاجية الايرانية أنه بناء على نتائج الاختبارات تأكدت اصابة 18 مليون إيراني، بنسبة 20٪ من سكان البلاد، بفيروس كورونا حتى الآن.ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) عن مرداني قوله إن هذه النتائج تم الحصول عليها بعد إجراء اختبارات عشوائية في البلاد.ووفقًا لأحدث إعلان […]

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