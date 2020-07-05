سوار إلكتروني لتعقب مَنْ يخضعون للحجر المنزلي في الأردن

2020/07/05 | 04:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… بدأت السلطات الصحية الأردنية اعتباراً من السبت بوضع سوار تعقب إلكتروني للأشخاص، الذين سيخضعون للحجر الصحي المنزلي في إطار البروتوكول الصحي الهادف إلى تجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.ويخضع جميع القادمين للأردن لحجر صحي مدته 14 يوماً في فنادق مُعدة لهذا الغرض في منطقة البحر الميت (50 كلم غرب عمان) وفي العاصمة عمّان.وبعد […]

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