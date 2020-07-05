يتباهى بكمامته الأغلى ثمناً.. ويشك في قدرتها على حمايته

2020/07/05 | 04:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، صورة لكمامة، هي الأغلى في العالم مصنوعة من الذهب الخالص يملكها رجل هندي يملك متجرا لبيع المجوهرات.فمع ظهور الأقنعة الواقية كقطعة من الأكسسوارات عقب جائحة كورونا، ارتدى رجل هندي قناعاً واقياً مصنوعاً من الذهب ليحمي نفسه من كورونا، لكنه غير متأكد من جدواه، على حد قوله.وصنع شانكار […]

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