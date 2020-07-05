الوجه التكفيري بلارتوش للاعلام السعودي 

2020/07/05 | 05:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثار الرسم الكاريكاتيري المسيء لمقام المرجعية الدينية العليا في العراق والذي نشرته صحيفة الشرق الاوسط السعودية موجة استنكار وغضب من الشعب العراقي بمخ...

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