استهداف السفارة الأميركية ببغداد بصاروخ، فماذا فعل باتريوتها؟

2020/07/05 | 06:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مصادر امنية عراقية أن صاروخا استهدف محيط السفارة الأميركية في منطقة الخضراء الشديد التحصين وسط العاصمة بغداد....

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