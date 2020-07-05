الكاظمي يعين الاعرجي في منصب الفياض

2020/07/05 | 06:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تكليف فالح الفياض كمستشار للأمن الوطني، وعين وزير الداخلية الأسبق قاسم الأعرجي بدلاً عنه....

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