منفذ مهران مفتوح لعبور الافراد مزدوجي الجنسية

2020/07/05 | 07:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام شؤون ادارة الطرق والنقل البري في محافظة ايلام غرب ايران نورالله دلخواه بان منفذ مهران –زرباطية مفتوح لعبور الافراد مزدوجي الجنسية....

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