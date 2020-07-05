شاهد .. غضب أبناء الشعب العراقي بعد إساءة الإعلام السعودي للمرجعية

2020/07/05 | 07:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد الاعلام السعودي لسياسة استفزاز العراقيين هذه المرة عبر كاريكاتير نشرته صحيفة الشرق الاوسط يتطاول علی شخصية آية الله السيد علي السيستاني....

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