الخارجية العراقية: تنصل الشرق الاوسط لاساءتها لايكفي!

2020/07/05 | 07:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت لجنة العلاقات الخارجية العراقية في بيان، حول الاساءة الى المرجع الديني الاعلى آية الله السيد علي السيستاني في صحيفة الشرق الاوسط السعودية....

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