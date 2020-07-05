الإمارات تمنع مواطنيها من السفر للسياحة

2020/07/05 | 08:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات الإماراتية، إنه لا يسمح في الوقت الحالي بالسفر للخارج لأغراض السياحة أو الترفيه.وقال سيف الظاهري المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث “السفر بغرض الترفيه أو السياحة لن يكون مسموحا في الفترة الحالية حيث سيكون محددا لدواعي معينة ولفئات تم تحديدها وبناء على مستوى الخطورة والوضع الصحي في الدول الأخرى”.[…]

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