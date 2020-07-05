لماذا صفعت يسرا حلا شيحة على وجهها؟

2020/07/05 | 08:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الفنانة المصرية يسرا أنها قامت بصفع الفنانة حلا شيحة “6 مرات” على وجهها في أحد مشاهد مسلسل “خيانة عهد” وقالت يسرا في لقاء مع برنامج “القاهرة الآن” على فضائية “العربية الحدث”، إن “الفنانة حلا شيحة نجحت في دورها لدرجة أن الناس كرهتها..مضيفة هذا نجاح كبير”.وقالت يسرا عن صفع حلا: “كان لازم […]

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