صلاح يكشف سر علاقته القوية بأبو تريكة

2020/07/05 | 08:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف اللاعب الدولي المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، طبيعة علاقته بلاعب منتخب مصر والأهلي السابق محمد أبو تريكة.وقال صلاح خلال تصريحات لشبكة “بي إن سبورتس” الرياضية، ” أبو تريكة أول شخص باركلي على الفوز بالدوري وهنأني بعيد ميلادي ويحرص على حضور مباريات لي كذلك”.وتوج ليفربول بلقبه التاسع عشر- الأول له من […]

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