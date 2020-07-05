الصحة العالمية تحذر من تخفيف إجراءات كورونا

2020/07/05 | 08:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت منظمة الصحة العالمية، تحذيراً شديد اللهجة من تخفيف إجراءات (كوفيد-19) قريباً جداً.وحذرت كاريسا إتيان، مديرة المنظمة في الأمريكتين يوم الثلاثاء في إيجاز افتراضي بواشنطن، من أن الدول والولايات والمدن التي تخفف قيود (كوفيد-19) قريباً جدا يمكن أن تغرق في الحالات الجديدة.وقالت: إن ولايتي واشنطن ونيويورك الأمريكيتين تسجلان أعداداً منخفضة للغاية من […]

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