سيادة القانون وسلطة الدستور - صبحي مبارك مال الله

2020/07/05 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صبحي_مبارك_مال_الله نشأ النظام السياسي الجديد في العراق على إنقاض النظام الدكتاتوري السابق ، وسط ظروف معقدة وتدخل أجنبي بقيادة أمريكا بعد ان قررت أكثرية القوى السياسية المعارضة من خلال مؤتمرات عديدة بمساعدة وتشجيع دول أجنبية متحالفة بقيادة أمريكا لغرض تقديم الدعم العسكري واللوجستي والقيام بالتغيير وإسقاط النظام الشمولي الذي يكرهه الشعب نتيجة الحكم الدكتاتوري -حكم الفرد الواحد – وتحت مظلة قرارات الأمم المتحدة .



ولم يأ ......





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