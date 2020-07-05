2020/07/05 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يمر العراق حاليا بوضع هش حيث يواجه ازمة مالية صعبة بسبب انهيار اسعار النفط الدولية مقترنة بعوامل سوء الادارة وغياب الرؤى الاستراتيجية وتفشي الفساد الكبير الى جانب استمرار الاضطرابات السياسية والاجتماعية وتفاقم الوضع جراء التفشي السريع لفيروس كورونا الفتاك الذي شل الحياة الاقتصادية في العراق ودول العالم الاخرى في ظل عدم تمتع نظام الرعاية الصحية في العراق بقدرات تشغيلية ومالية كافية لاحتوائه ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخروج من الأزمة الاقتصادية في العراق في ضوء وثائق الحزب الشيوعي العراقي . - عادل عبد الزهرة شبيب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخروج من الأزمة الاقتصادية في العراق في ضوء وثائق الحزب الشيوعي العراقي . - عادل عبد الزهرة شبيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).