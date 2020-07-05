أدنى مستوى للريال الإيراني بالتاريخ

2020/07/05 | 08:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبط الريال الإيراني أمام الدولار، خلال تعاملات السبت، إلى أدنى مستوى في تاريخ البلاد.وسجل سعر العملة الإيرانية مقابل العملة الأمريكية 207 آلاف ريال مقابل الدولار الواحد، في تعاملات السوق الموازية “السوق السوداء”، بينما السعر الرسمي له على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي 42 ألف ريال للدولار.ويأتي انهيار الريال الإيراني، على الرغم من قيام […]

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